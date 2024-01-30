مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4 بطولة سوسن بدر كاملة

مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4، مسلسل جديد استطاع أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين ليتصدر قوائم محركات البحث على مدار الأيام الماضية، حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل حدوتة منسية الكثير من الأحداث والتي انتهت بخطف ابن أحمد فهيم الذي اتهم سوسن بدر بخطفه ومطابته بدية 250 ألف جنيه، وفي الحلقة الرابعة من المسلسل تقوم سوسن بدر ببيع أملاك زوجها من الفيلا والمصنع وأبلغت أبنائها أنها سوف تقوم بإعطاء كل ابن نصيبه من الميراث، حتى نوح الذي لا يعتبر أخوهم إلا أنها قررت أن تحتفظ بحقه في الميراث وأبلغتهم أنه مهاجر إلى إيطاليا.

احداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4

وفي مشهد آخر من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4 ، يواصل “نوح” عمله في مصنع الحلويات بدمياط، وتكتشف ابنة صاحب المصنع أنه على دراية تامة بأعمال المخاسبة، ويتقنع والدها الفنان أحمد صيام أن ينقل نوح إلى قسم الحسابات.

وبالقعل انتهت سوسن بدر من بيع ميراثها وأخذت 250 الف جنيه لدفع دية ابن أحمد فهيم المخطوف، وقررت أن تذهب معه لتخلص إبنه إلا أنها فوجئت بأنها مهددة بالسلاح من قبل الخاطفين.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يضم مسلسل حدوتة منسية عدد من نجوم الدراما المصرية ومنهم : سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم هشام إسماعيل، نانسي صلاح، هبة عبد الغني، عبير منير، حسن عبد الله ، علاء قوقة والمسلسل من تأليف محمود حمدان ومن إخراج محمد محي الدين.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

بعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4 بطولة سوسن بدر على قناة cbcمن السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ويعاد على قناة cbc دراما في الساعة الرابعة مساءً كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقات على منصة WATCH IT الإلكترونية قبل عرضها على الشاشة بـ 24 ساعة.