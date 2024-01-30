نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس 2024 الترم الأول عبر بوابة التعليم الأساسي “eduserv.cairo.gov.eg”

ينتظر الطلاب والطالبات داخل محافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بفارغ الصبر، وحيث تمثل هذه المرحلة أهميه كبيره في حياة الطلاب والطالبات لما تحدده بعد ذلك من مسارهم في التعليم، سواء كان ذلك من حيث الالتحاق بالتعليم الفني أو التعليم الثانوي، ولذلك صرحت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التصريحات حول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وسوف نشير إليكم إلى هذه التصريحات، وعن خطوات الاستعلام عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 للفصل الدراسي الاول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024

سوف نوضح لكم تفاصيل أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول، داخل محافظة الجيزة لعام 2024، وفقا لما قد صرحت عنه وزارة التربية والتعليم وإليكم هذه التصريحات موضحه في النقاط التالية:

أشارت وزارة التربية والتعليم أنه ما زالت أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهاده الإعدادية للترم الاول مستمرة حتى الآن.

كما أوضحت الوزارة أيضا إلى أنه بمجرد أن تنتهي مديرية التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة من انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق سوف تقوم بإعلان النتيجة مباشرة على موقع الوزارة.

كم أشارت أيضاً إلى أنه ليس هناك ارتباط بين أي محافظه وأخرى حول إعلان النتيجة وأنه أي محافظة تنتهي من أعمال التصحيح سوف يتم إعلان نتيجتها مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2024 بإدخال رقم الجلوس فقط وذلك عن طريق موقع الوزارة، وسوف نشير إليكم إلى خطوات الاستعلام موضحه في النقاط التالية.