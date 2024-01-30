ثبتها حالاً….تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وتابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 كاملة بجودة HD

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، التي تعد القناة الحصرية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية ليتصدر قوائم محركات البحث على مدار 5 سنوات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الفجر الجزائرية فتابعونا .

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

حيث يمكنكم متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي أيضاً تتميز بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية والتي استطاعت من خلالها أن تحظى على إعجاب ومتابعة الملايين من المشاهدين خلال السنوات الماضية، تبث قناة الفجر ترددها على القمر لصناعي نايل سات مجاناً دون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي، وإليكم التردد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

اذهب ‘إلى قائمة الإعدادات في جهازك.

ثم اضغط على قائمة القنوات.

ثم اكتب تردد القناة.

اختر القمر الصناعي.

ادخل معدل الترميز الخاص بالقناة.

ثم انقر على “بحث”.

سوف تظهر أمامك القناة في قائمة القنوات الجديدة.

اضغط على “حفظ التغييرات”.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146

حيث يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 146 مساء الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة الثالثة عصراً.