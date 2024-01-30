اسهل خطوات لتنزيل لعبة GTA: San Andreas للأيفون والاندرويد

تحظى لعبة GTA San Andreas بشهرة واسعة بين محبي ألعاب الفيديو، لما تتميز به من قصة مثيرة ومغامرات لا تنتهي ومؤخرًا، أصبحت اللعبة متاحة أيضًا على الهواتف الذكية، مما سهل على اللاعبين الاستمتاع بها في أي مكان. سنوضح لك كيفية تحميل لعبة GTA San Andreas على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS. كما سنتعرف على أهم المتطلبات اللازمة لتشغيل اللعبة.

كيفية تنزيل لعبة GTA: San Andreas

لعبة GTA: San Andreas تعتبر من أهم العاب الفيديو أكشن وابرز العاب المغامرات وقد تم تطوير هذه اللعبة من خلال Rockstar North وتدور الأحداث في هذه اللعبة في ولاية اسمها سان أندرياس الخيالية، ولكنها مسندة في الاساس إلى ولاية كاليفورنيا تتميز اللعبة بعالم مفتوح كبير يمكن استكشافه بحرية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المهام والأحداث الجانبية. كما أنها تشتهر بقصة مثيرة ومغامرات لا تنتهي يلعب اللاعب دور كارل جونسون، وهو رجل عصابات سابق يعود إلى مسقط رأسه بعد وفاة والدته. سرعان ما يجد نفسه متورطًا في حرب العصابات ويضطر إلى محاربة الأعداء من كل جانب

كيفية تنزيل لعبة GTA: San Andreas للاندرويد

افتح متجر Google Play على هاتفك الذكي.

ابحث عن اللعبة باسم “GTA San Andreas”.

اضغط على زر “تثبيت”.

انتظر حتى اكتمال التنزيل والتثبيت.

كيفية تنزيل اللعبة GTA: San Andreas للأيفون