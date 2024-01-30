“نزلها الآن”.. تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات وأهم مميزات القناة

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة للاطفال 2024 حيث انها تقوم بجهود كبيرة في نقل مجموعة واسعة من أفلام الكرتون الموجهة للأطفال بهدف جذب فئة واسعة من الصغار في الوقت الحالي، وأصبحت هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الطفولية في الوطن العربي حيث نجحت في جذب مشاهدات عالية وبناء جماهيرية واسعة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة الجديد بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

تتوفر القناة على ترددات مختلفة عبر الأقمار الصناعية لتسهيل وصول المشاهدين إليها، حيث يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

لضمان استقبال القناة بوضوح يمكن للمشاهدين اتباع الخطوات التالية لتنزيل قناة وناسة:

قم باختيار خيارات من الريموت.

تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

اختيار التثبيت اليدوي.

إضافة تردد القناة واستقطابها ومعدل الترميز.

الضغط على “موافق” أو “OK”.

الضغط على حفظ أو save.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة للأطفال بمجموعة كبيرة من المميزات والأغاني التي تقدمها للاطفال وهي كما يلي: