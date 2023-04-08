خلاص على الأبواب.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المدراس الإبتدائية والإعدادية والثانوية المعلن من وزارة التربية والتعليم

مع اقتراب نهاية العام الدراسي والفصل الدراسي الثاني يبحث الكثير من أولياء الأمور الطلاب والطالبات عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 وقد بينت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية الامتحانات حيث تبدأ جميع الامتحانات في السادس من مايو القادم على أن تنتهي امتحانات جميع الصفوف الدراسية والشهادة الاعدادية والنقل قبل يوم 12 يونيو 2023 وهو موعد بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة المصرية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي للوزارة وعبر الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 سوف يتم الاعلان عنها من قبل مديريات التربية والتعليم في المراكز والمحافظات المختلفة وذلك فقاً للخطة المحدد من قبل وزير التربية والتعليم وهي كالتالي :

في السادس من مايو 2023 تبدأ جميع امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الإبتدائي المنهج الجديد يوم 6-5-2023.

تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم 27 مايو 2023.

تبدأ امتحانات نهاية العام للثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023.

وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 13 مايو 2023.

وتختلف موعد الامتحانات وطريقة وضع الأسئلة حسب خطة مديرية التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة ، مع مراعاة الطلاب ووضع اسئلة تتناسب مع وقت الامتحان ومراعاة جميع مستويات الطلاب المختلفة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية عن خطتها الزمنية الشاملة لتحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما أن مديريات التربية والتعليم لديها الحرية في وضع جداول الامتحانات حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم وفيما يخص الامتحانات العملية لمواد الأنشطة العلمية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات سيقوم الطلاب بأداء الامتحانات العملية قبل بداية الامتحانات النظرية قبل بداية شهر مايو وعقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك وذلك تحت إشراف المدرسة والتوجية المختص بما لا يؤثر على سير عملية الامتحانات النظرية و يؤدي الطلاب امتحان العملي لمادة العلوم قبل الامتحان النظري وتحدد كل مدرسة موعد الامتحان للطلاب وتشكل درجة الامتحان العملي خمس الدرجة الكلية للمادة ، كما يتم إعفاء الطلاب الوافدين من الخارج من جميع الاختبارات العملية .