الإقامة المميزة في السعودية.. كل ما تريد معرفته وشروط وكيفية الحصول على الإقامة الذهبية والأوراق

في ظل التطورات الحديثة في المملكة العربية السعودية، تمثل الإقامة المميزة خطوة هامة نحو تشجيع المواهب والاستثمارات. تم إطلاقها في عام 2019 بهدف دعم رؤية 2030. سنتناول في هذا المقال جميع جوانب “الإقامة المميزة في السعودية”، بدءًا من أنواعها وصولاً إلى شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة.

أنواع الإقامة المميزة في السعودية

1. إقامة مميزة محددة المدة

2. إقامة مميزة غير محددة المدة

زيادة الطلب على الإقامة الذهبية

مع ارتفاع أعداد الحاصلين على الإقامة الذهبية، زاد الاهتمام بشروط الحصول عليها والتقديم إليها. تعتبر هذه الإقامة من أفضل الخيارات للمواهب والمستثمرين الذين يرغبون في المساهمة في رؤية نمو 2030.

مميزات الحصول على الإقامة المميزة السعودية

1. حرية العمل في أي وظيفة

2. حرية التنقل للعمل في القطاع الخاص

3. فرص التعليم في الجامعات السعودية

4. العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية

5. تملك العقارات والسيارات داخل المملكة

شروط الحصول على الإقامة المميزة

1. العمر الأدنى 21 عامًا

2. حمل جواز سفر ساري

3. خلو السجلات الجنائية

4. إثبات الملاءة المالية

5. تقرير طبي صحي

الأوراق المطلوبة للتقديم

1. صورة جواز السفر

2. صورة شخصية حديثة

3. إثبات عنوان السكن

4. كشف حساب بنكي

5. شهادات الدراسة

6. تقرير طبي

كيفية التقديم على الإقامة المميزة

1. زيارة “مركز بوابة الإقامة المميزة”

2. تعبئة نموذج التسجيل

3. تأكيد البريد الإلكتروني

4. ملء نموذج التقديم بالبيانات

5. إرفاق المستندات المطلوبة

6. دفع رسوم الطلب

رسوم الحصول على الإقامة المميزة

إقامة مميزة محددة المدة: 100,000 ريال سنويًا

إقامة مميزة غير محددة المدة: 800,000 ريال سعودي

رسوم معالجة الطلب: 170 دولار أمريكي

هدف إطلاق الجرين كارد السعودي

يهدف إطلاق الجرين كارد السعودي إلى تعزيز المستوى الاقتصادي وجذب المستثمرين. يسعى إلى الحد من التستر التجاري وتشجيع الأعمال الاستثمارية الناجحة في المملكة.

الختام

باختصار، الإقامة المميزة في السعودية تمثل فرصة رائعة للمواهب والمستثمرين للمساهمة في التطور الاقتصادي.