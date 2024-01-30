منصة مدرستي الجديدة 1445: دليل شامل لتسجيل الدخول والاستفادة الكاملة

مقدمة

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت التعليم الإلكتروني واحدة من أهم وسائل التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث أنه ومن بين المنصات التعليمية الرائدة تبرز منصة مدرستي الجديدة 1445، التي تقدم فرصًا متنوعة للطلاب والمعلمين.

في هذا المقال على موقع البديل، سنستعرض كيفية تسجيل الدخول والاستفادة الكاملة من منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي الجديدة madrasati

لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الجديدة madrasati 1445 دون مشاكل، يمكنك استخدام الروابط التالية:

تسجيل دخول مدرستي بحساب مايكروسوفت

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب مايكروسوفت. فقط اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى صفحة العودة إلى المدارس. انقر على “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية. قم بتعبئة كافة المعلومات المطلوبة. تحقق من صحة البيانات وانقر على “تحقق”. سترسل النظام رمز التحقق برسالة نصية على جوالك. أدخل الرمز وانقر على “تحقق”. ستظهر البيانات، وسيتم إرسال كلمة السر عبر رسالة نصية.

منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati بحساب مايكروسوفت للطالب والكادر التعليمي

تؤكد وزارة التعليم على أن منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تشمل المدارس الأهلية وجميع المدارس الأخرى،،،،،،، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام الروضة الافتراضية، حيث يجب تعديل البيانات الشخصية من القائمة في يمين الشاشة الرئيسية.

مزايا منصة مدرستي الصفحة الرئيسية الجديدة

دعم فعّال لتعلم الطلاب والتفاعل مع المعلمين.

أكثر من 45 محتوى إلكتروني تعليمي متنوع.

أدوات تحكيم لأعمال المعلمين ومتابعة أعمالهم.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1445

للاستفادة من خدمات منصة مدرستي، يجب إنشاء حساب جديد. اتبع الخطوات:

دخول منصة العودة إلى المدارس. انقر على “تسجيل جديد”. تعبئة المعلومات المطلوبة. التحقق من صحة البيانات. انقر على “تحقق”. إدخال رمز التحقق والتحقق. ستظهر البيانات، وسيتم إرسال كلمة السر عبر رسالة نصية.

استرجاع بيانات دخول مدرستي للطلاب

للاستفادة من خدمات منصة مدرستي، يمكن لولي الأمر استرجاع بيانات الدخول عبر توكلنا.

مراقبة الحضور والغياب عبر منصة مدرستي

يتيح منصة مدرستي رصد غياب الطلاب والتأخر عن الحصص. يمكن ذلك عبر النقر على “التقارير والإحصائيات” ثم “متابعة غيابي”.

التسجيل في ساعة برمجة مايكروسوفت

يمكن للطلاب التسجيل في ساعة برمجة مايكروسوفت عبر تحميل تطبيقات البرمجة واتباع الإرشادات المتاحة على موقع code.org.

استخدام منصة مدرستي للروضات

رغم أن منصة مدرستي لا تشمل الروضات، يمكن لأولياء الأمور استخدام الروضة الافتراضية لأطفالهم.

أسئلة شائعة حول منصة مدرستي

هل يمكنني تسجيل الدخول من خارج المملكة؟ نعم، يمكنك تسجيل الدخول من أي مكان في العالم. كيف يمكنني متابعة تقارير الطلاب؟ يمكنك متابعة تقارير الطلاب عبر قسم “التقارير والإحصائيات” في منصة مدرستي. هل يمكنني تعديل بياناتي الشخصية؟ نعم، يمكنك تعديل بياناتك الشخصية من خلال قائمة التعديل على منصة مدرستي. هل يوجد دعم فني لمشكلات التسجيل؟ نعم، يمكنك طلب الدعم الفني من خلال الحصول على رقم منصة مدرستي. هل يمكنني استخدام منصة مدرستي للتعلم عن بُعد؟ نعم، منصة مدرستي توفر تجربة تعلم عن بُعد مميزة لمختلف مستويات التعليم.

منصة مدرستي الجديدة 1445 تعد ركيزة أساسية في عالم التعليم الإلكتروني، حيث استفد من خدماتها الشاملة وقم بتسجيل الدخول منصة مدرستي للتمتع بتجربة تعليمية فريدة.