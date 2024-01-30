NOW رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية عموم المحافظات

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024،كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء جديدة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي وافقت الوزارة على الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول والاستفادة من برنامج الرعاية الإجتماعية التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والتي أعلنت عنها الوزارة تيسيراً على المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنها لم توافق إلا على الأشخاص التي انطقت عليهم الشروط المعلن عنها وهي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافرفي المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يغادر أراضيها .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

وأخيراً ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024