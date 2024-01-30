نتيجة دوت نت.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 ينتظرها الكثير من أولياء الأمور والطلاب بترقب كبير، حيث إنه تم الإنتهاء من إختبارات الصفين الأول والثاني الثانوى؛ وبناءً على ذلك تتم عملية تصحيح الإختبارات بحسب جدول زمني تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن الممكن وفقًا لأنباء من الوزارة أن تنتهي عملية التصحيح خلال الأسبوع الحالي، حيث إن النتيجة تعد مؤشر لكل ولي أمر لمعرفة مستوى أبنائهم، الإطمئنان عليهم، حيث تعد هذه المرحلة هي السابقة لتحديد مصيرهم من خلال اختبارات الثانوية العامة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 لأولياء الأمور والطلاب حتى يمكنهم الاستعلام عن النتيجة بسهولة، والتي من المفترض أن تظهر خلال الأيام المقبلة، لذلك فقط عليهم القيام ببعض الخطوات التالية⁦:

يتم الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم باختيار “بوابة الثانوية العامة“.

كذلك قم بتحديد “الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤“.

سيطلب الموقع رقم الجلوس الذي يجب إدخاله بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على كلمة “عرض النتيجة“ التي ستظهر على الفور.

تطبيق نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وفرت وزارة التربية والتعليم المصرية لطلابها تطبيق إلكتروني لكي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للترم الأول بسهولة، ولمعرفة كيفية استخدامه يجب اتباع الخطوات التالية: