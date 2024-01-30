نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة “ظَهرررت”.. جميع طرق الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة، حتى الآن لا زال البحث قائم من خلال جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة، حيث كان الطلبة والطالبات بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم 27 يناير 2024 وبدأت الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ويرغب الجميع في الاطمئنان على درجات جميع المواد من أجل الاستمتاع بالإجازة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني الذي من المنزل في بداية شهر فبراير القادم، وإليكم تفاصيل اعتماد النتيجة وخطوات الاستعلام عنها في خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة

شهدت الساعات القليلة الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة من جانب السيد اللواء أحمد راشد المحافظ في حضور الأستاذ أشرف سلومه، وجاءت نسبة نجاح الطلبة والطالبات في الترم الأول بنحو 80,87% على مستوى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة والبالغ عددها 21 إدارة تعليمية، وتم الإعلان عن ترتيب مديريات التربية والتعليم والذي جاء عل النحو التالي: الهرم – الدقي – العجوزة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الصف – الوراق – جنوب الجيزة – العمرانية – شمال الجيزة – البدرشين – العياط – حدائق أكتوبر – منشاه القناطر – أطفيح – بولاق الدكرور – الحوامدية – كرداسة – أوسيم – أبو النمرس – الواحات البحرية.

ومن الجدير بالذكر أنه تقدم لأداء الامتحانات نحو 189 ألف 766 طالب وطالبه حصل منهم 152 ألف و973 طالب وطالبه على الجد الأدنى للنجاح.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول الجيزة

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس أو من خلال الأرقام الخاصة بمديرية التربية والتعليم (5960) من أي تليفون محمول أو (09000160) من أي رقم أرضي، وكذلك سيتم إتاحتها إلكترونياً عبر موقع المديرية الإلكتروني أو عبر موقع نتيجة نت كالآتي:-