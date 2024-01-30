بعد الزيادة.. سلم رواتب البريد السعودي الجديد 1445 ومميزات العمل في هيئة البريد السعودية

سلم رواتب موظفي البريد السعودي 1445 سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة على موقع البديل.

سلم رواتب البريد السعودي الجديد 1445

تحدد رواتب موظفي البريد السعودي وفقًا للسلم الذي تم وضعه للعام 1445. يتم تقديم الرواتب بناءً على عدة عناصر، منها:

الأجور الأساسية: تبدأ الرواتب في البريد السعودي من 3000 ريال سعودي.

تتغير الرواتب بناءً على المؤهل التعليمي والخبرة العملية. بدل الإنتقال: يحصل الموظف على بدل إنتقال بقيمة 500 ريال سعودي يضاف إلى راتبه الأساسي. خصم لصالح مؤسسة التقاعد: يتم خصم مبلغ 270 ريال سعودي من الراتب الشهري لصالح مؤسسة التقاعد.

مميزات العمل في البريد السعودي:

مكافأة سنوية في رمضان: يتلقى الموظف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين في بداية شهر رمضان. تأمين صحي شامل: توفير تأمين صحي شامل للموظف وعائلته، يشمل الزوجة والأبناء. سلم رواتب متقدم: يوفر البريد السعودي سلم رواتب يعتمد على المؤهلات والخبرات. تدريب داخلي وخارجي: فرص تدريب داخلي وخارجي لتطوير الكفاءات وتعزيز مهارات الموظفين. برامج تدريبية: برامج تدريبية داخلية وخارجية تغطي مختلف جوانب التطوير الوظيفي وتحسين أداء الموظفين.

فرص تدريب في البريد السعودي 1445:

تُقدم المؤسسة العامة للبريد السعودي فرص تدريب داخلي وخارجي لموظفيها، حيث يُعتبر التدريب الداخلي جزءًا هامًا من استراتيجية التطوير الوظيفي، حيث يتعلم الموظفون من خلال تفاعلهم في بيئة العمل، يُساهم في تحسين كفاءة الموظفين.

أما بالنسبة للتدريب الخارجي، فيُقدم البريد السعودي برامج تدريبية متنوعة تغطي جوانب مختلفة من التطوير الوظيفي، و تشمل هذه البرامج دورات تدريبية تقنية وقيادية، حيث يستفيد المشاركون من المحتوى الفني والمعرفة الخاصة بمجالات محددة تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.

ويُقدِّم البريد السعودي تأمينًا صحيًا شاملًا لموظفيه وعائلاتهم، يشمل التغطية الصحية للزوجة والأبناء.

إلى هنا نكون تعرفنا على سلم رواتب البريد السعودي الجديد 1445 ومميزات العمل في هيئة البريد السعودية.