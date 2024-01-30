بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد بنسبة نجاح 95 %

اعتمد منذ قليل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 95.8 ٪.

اجمالي عدد المتقدمين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 4864 طالب وطالبة نجح منهم 4858 طالب وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالب على الدرجة النهائية.

يذكر أن الامتحانات قد انتهت الأسبوع الماضي وتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة والكنترول.

وقدم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق بالفصل الدراسي الثاني وتحقيق نتائج مشرفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

كما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإليكترونية لمحافظة الوادي الجديد هنــــــا

فور رفعها على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي ضغط هنــــــا

وذلك من خلال الالتزام بالخطوات التالية:-

– اختيار المرحلة التعليمية.

– اختر الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.

– اختر الفصل الدراسي الأول.

– حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

– ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

– يتم كتابة رقم الجلوس المراد الاستعلام عن نتيجته.