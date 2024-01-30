من الألف إلى الياء.. شروط التقديم في مساند وطريقة وخطوات التسجيل إلكترونيًا

شروط التوظيف في مساند ورابط تسجيل الدخول في مساند 1445 وشرح التسجيل.. كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في هذه المقالة على موقع البديل.

حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وضعت معايير صارمة للتسجيل في مساند، ليكون لديك فهم دقيق لكيفية التسجيل في مساند الضمان الاجتماعي.

يتم استقدام العمالة المنزلية عبر أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وفي هذا السياق، سنقدم لكم خطوات تسجيل الدخول في مساند، ونقوم أيضاً بتوضيح مزايا الاشتراك في موقع مساند، مع التركيز على كيفية تفعيل حساب مساند الجديد.

شروط التقديم في مساند:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب ألا يكون المتقدم قد تجاوز عمر السنتين. يجب ألا يكون المتقدم قد ترك عمله السابق. يجب أن لا يكون المتقدم مالكًا لعمل آخر أو مسجلاً في برنامج حافز. يجب على المتقدم أن يكون مسجل في دورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طريقة تسجيل الدخول والتسجيل في مساند 1445:

يمكنك التقديم إلكترونيًا في مساند باتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول من خلال الرابط المخصص لمساند. انقر على الإصدار الآلي للتأشيرات. اختر “تسجيل مستخدم جديد”. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة. اختر هوية وطنية في حالة كون المتقدم سعودي الجنسية. اختر إقامة إذا كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية. أدخل الاسم والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بدقة. انقر على “تسجيل”.

مزايا الاشتراك في مساند 1445:

للمستفيدين السعوديين، يأتي الاشتراك في مساند مع عدة مزايا، منها:

توفير الوقت والجهد. مراعاة حقوق وواجبات العمالة المستقدمة. إمكانية تقديم الشكاوى وحل المنازعات. استقدام العمالة دون الحاجة للتنقل إلى مكاتب الاستقدام. تسهيل استخراج رخصة إقامة العامل. تقليل التكاليف وضمان الحقوق بين المواطنين المستفيدين ومقدمي الخدمة. إقامة نظام عادل وشفاف يحمي حقوق جميع الأطراف. القضاء على السماسرة للراغبين في الاستقدام.

كيفية تفعيل حساب مساند الجديد: