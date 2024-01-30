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كشوفات PDF مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 موقع وزارة العمل
ينتظر العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراق، إطلاق الوجبة السابعة والجديدة من الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن البرنامج يدعم ملايين المواطنين العراقيين الراغبين في الحصول على الدعم المالي التي أطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن الإستعلام عن اسماء المشمولين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من أجل الإستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نص على التالي:-
- أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- ليتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.
- بعد ذلك يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.
- كتابة جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدم.
- الضغط على أيقونة “عرض الكشوفات”.
- ليتم استخراجها في النهاية بكل سهولة.
شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
جاءت أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للنحو الأتي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
- مقيم دائم في دولة العراق.
- أن يبلغ عمر المتقدم من 15 إلى 55 عامًا.
- كما يجب وأن يكون مستحق للحصول على الرعاية الاجتماعية.
- إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.