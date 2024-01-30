“ظهرت حالاً” لينك نتيجة الشهاده الاعدادية الوادي الجديد 2024 natiga-4dk.net برقم الجلوس

، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 95.8% وقد جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد، متفوقة على العام السابق، حيث بلغت نسبة النجاح في العام الدراسي 2023/2024، 95.8% وتقدم محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق بالترم الثاني، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية وأشار إلى أن المديرية قامت بتوفير رابط خاص على موقعها الإلكتروني، يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الشهاده الاعدادية الوادي الجديد 2024

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024، في محافظة الوادي الجديد ويأتي هذا التزايد في عمليات البحث، في ظل حالة الترقب الشديدة التي يعيشها طلاب وأولياء الأمور في المحافظة، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي عقدت في الفترة من 12 إلى 20 يناير 2024 وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فإن أعمال التصحيح والمراجعة للامتحانات، قد انتهت وتم اعتماد النتيجة رسمياً.

اعلان نتائج الاعدادية الوادي الجديد

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، الاستعلام عن نتائجهم بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: