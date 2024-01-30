بدون تشويش HD.. اظبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic على جميع الاقمار الصناعية

عشاق الأفلام الوثائقية والغرائب ومتابعة عالم الحيوان، واكتشاف أسرار الكون يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وهذه القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية، وبفضل تغطيتها لكافة البرامج الثقافية والتعليمية في عالم البحار والبراري والأماكن النائية تحظى القناة على شعبية فائقة، وهذا يجعلها شاشة ذات وجه مفضلة لمحبي الاستكشاف ومعرفة المعلومات، تابع معنا باقي السطور التالية سنوضح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تعتبر هذه القناة 2024 National Geographic Abu Dhabi‎ من أهم القنوات التي تقدم أهم البرامج المفيدة والهامة، والتي تقدم محتواها باللغة العربية وبصورة مجانية، لذلك يتساءل العديد من محبي القناة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة 2024، ويمكن ضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية عرب سات، نايل سات 2024 بالطريقة التالية:

1- تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11226.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

3- تردد قناة ناشيونال جيو غرافيك SD

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

4- تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الرسيفر

من خلال ريموت التحكم الخاص بالرسيفر. قم بتحديد التركيب (installation). ثم قم باختيار البحث اليدوي (Manual search). قم باختيار القمر الصناعي التي تريد استقبال القناة عليه. ادخل التردد، معامل الترميز، معدل الاستقطاب. ثم قم بالضغط على زر (OK).

مميزات قناة جيوغرافيك ناشيونال 2024

تتمتع القناة الفضائية جيوغرافيك ناشيونال بالعديد من المميزات التي تتمثل في: