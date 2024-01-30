sbis.hrsd.gov.sa رابط استعلام عن ظهور أهلية الضمان المطور عن طريق نفاذ برقم الهوية 1445 وخطوات الاعتراض

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير الدعم الاجتماعي للحالات الأشد حاجة في مجتمعها، ومن ثم فقد تم إطلاق الضمان المطور بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،،، حيث يهدف هذا البرنامج إلى النهوض بالأسر الفقيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم معاش ضماني للأسر المستحقة.

كيفية التحقق من أهلية الضمان المطور

يمكن للمستفيد التحقق من أهليته عبر منصة الضمان الاجتماعي المطورة (sbis.hrsd.gov.sa) أو التطبيق الذكي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بكل سهولة يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول برقم الهوية والتحقق من حالة الأهلية عن طريق خطوات بسيطة وهي:

أولاً، تسجيل دخول تطبيق الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم الهوية للمستخدم.

ثانياً: النقر على أيقونة حسابي

ثالثاً: النزول الى بطاقاتي الرقمية( عرض البطاقات) والنقر فوقّها

رابعاً، ستتمكن الان من معاينة حالة الاهلية بالاضافة الى تاريخ الأهلية.

وبذلك تكون أنهيت الاستعلام عن بيانات حالة الأهلية بنجاح.

الاعتراض على الأهلية عن طريق نفاذ

يتيح برنامج الضمان المطور للمستفيدين تقديم اعتراض على نتائج الأهلية فور صدورها في أول أيام كل شهر، حيث يمكن اتباع الخطوات المحددة على منصة الضمان لتقديم الاعتراض بشكل فعّال.

معايير الأهلية للضمان المطور

تتمثل معايير الأهلية في حساب الدخل المحتسب، حيث يتم خصم 50% من الدخل الشهري للفرد أو الأسرة، حيث إذا كان الدخل المحتسب يفوق الحد الأدنى المقرر، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض خلال فترة معينة من تقديم الطلب.

موعد صرف الدعم

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين آلية صرف راتب الضمان المطور، حيث تعلن عن بدء صرف كل دفعة في اليوم الأول من كل شهر، حيث يمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم عبر النفاذ وتقديم الاعتراض إذا لزم الأمر.

يمكن للمستفيدين تسجيل الدخول عبر تطبيق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الهوية والاطلاع على حالة الأهلية وتفاصيلها بسهولة.

بذلك وإلى هنا عبر هذا المقال على موقع البديل،، قدمنا لكم دليلاً لمستفيدي الضمان المطور لتحسين فهمهم لعملية التحقق والاعتراض على الأهلية، حيث يمكن الاعتماد على الموارد الإلكترونية المتاحة لتسهيل هذه العمليات وتوفير الدعم الاجتماعي المستدام.