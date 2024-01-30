موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم ضمن دور ثمن النهائي لكأس آسيا 2024

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية: القنوات الناقلة في دور ثمن النهائي لكأس آسيا 2024 هي ما سنتعرف عليه عبر هذه المقالة على موقع البديل..

موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

تهتم جماهير كرة القدم بمعرفة تفاصيل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2024 حيث أن المباراة ستقام في ملعب المدينة التعليمية بقطر اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يناير 2024، حيث ستنطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

لمتابعة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024، يُنصح بالاستماع إلى القنوات الناقلة عبر بي إن سبورتس. حيث أنها ستقوم بنقل جميع مباريات البطولة بجودة عالية… وإليكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي اليوم:

تردد بي إن سبورتس على نايل سات: تردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3. تردد بي إن سبورت 2: تردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3. تردد بي إن سبورت 3: تردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3. تردد بي إن سبورت 4: تردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق المباراة

أعلنت الشبكة القطرية لقنوات بي إن سبورتس عن معلق مباراة المنتخب السعودي اليوم وهو المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي للتعليق على مباراة منتخب السعودية وكوريا في كأس آسيا 2024.