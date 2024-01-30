نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 بالرقم الجلوس “ظهرت الآن” عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024، زاد البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة أنحاء محافظة الوادي الجديد عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات في الأيام القليلة الماضية وأشارت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن جميع كنترولات ومراكز التصحيح بالمحافظة تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في أسرع وقت ممكن من أجل اعتماد النتيجة وإعلانها في خلال وقت قليل، وإليكم تفاصيل الإعلان عن النتيجة واعتمادها خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024

أعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح هي الأعلى حتى الآن بلغت 95,8% وذلك في حضور الأستاذ سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تقدم لأداء امتحانات الترم الأول نحو 4864 طالب وطالبه تغيب منهم 6 طلاب ونجح 4858 طالب وطالبه، كما أستطاع عدد 12 طالب وطالبه من تحقي ق الدرجات النهائية في جميع المواد للترم الأول، وبهذا تعتبر محافظة الوادي الجديد واحدة من أولى المحافظات التي أعلنت عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الوادي الجديد

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 بسهولة من خلال الخطوات التالية:-