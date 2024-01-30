اضبط الرسيفر.. ترددات قناة beIN AFCON 2024 بين افكون الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة beIN AFCON 2024: لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 على التليفزيون.. سوف نتعرف عليها في هذه المقالة على موقع البديل.

ترددات قناة beIN AFCON 2024

تعد قناة beIN AFCON واحدة من أبرز القنوات الرياضية الفضائية التي تقدم تغطية حصرية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، ومع موعد المباريات في دور الـ16 من البطولة، يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تردد قناة beIN AFCON الجديد لضمان متابعة أحداث البطولة بأعلى جودة.

تردد قناة beIN AFCON الناقلة لأمم أفريقيا

تردد قناة beIN AFCON: لضمان استقبال إشارة قناة beIN AFCON بوضوح على شاشتك، يجب ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح. فيما يلي تفاصيل الترددات للقنوات المختلفة:

قناة beIN SPORTS AFCON HD: التردد: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

جودة القناة: HD قناة beIN SPORTS AFCON 2: التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 قناة beIN SPORTS AFCON 3: التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024:

لتكون على اطلاع دائم بمواعيد المباريات، إليك جدول اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024:

المباراة الأولى: منتخب مالي ضد منتخب بوركينا فاسو الساعة: 7:00 مساءً بتوقيت مصر التاريخ: الثلاثاء، 30 يناير 2024

المباراة الثانية: منتخب المغرب ضد منتخب جنوب أفريقيا الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مصر التاريخ: الثلاثاء، 30 يناير 2024



تأكد من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح واستمتع بمتابعة أحداث كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر قنوات beIN SPORTS.