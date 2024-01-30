استعلام نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة الفيوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال هذا الوقت عن نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس تحديدًا في محافظة الفيوم، حيث يود العديد من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور التعرف على موعد ظهور النتيجة حيث تعتبر من العلامات الفاصلة في حياة أي طالب حيث سيختار في ضوء الدرجات النهائية ما إن كان سيدخل مرحلة الثانوية العامة أم الثانوية التجارية أو الثانوية الصناعية أو الثانوية الفنية.

نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام ع نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بمحافظة الفيوم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، فلقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأربعاء الذي يوافق 24 من شهر يناير 2024 وعلى الفور تم البدء في إجراء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ويمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

انقر على تبويب الاستعلام عن نتائج الطلاب.

قم باختيار الشهادة الإعدادية من بين الاختبارات الموجودة بالقائمة المنسدلة.

قم بكتابة رقم الجلوس في المربع الخاص به.

انقر على زر البحث.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

وبعد التعرف على طريقة استعلام نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، فسنقوم الآن بالتذكير بشأن توزيع درجات المواد الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول؛ اللغة العربية 40 درجة، واللغة الأجنبية 30 درجة، والدراسات الاجتماعية عشرون درجة، والجبر 15 درجة، والهندسة 15 درجة، والعلوم 20 درجة، حيث بلغت نسبة النجاح 79.1% وتمكن 126 طالب وطالبة من الحصول على الدرجات النهائية.