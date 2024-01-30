خطوات سهلة للاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الإلكترونية

كيفية البحث عن تأشيرة زيارة برقم جواز السفر: دليل استخدام منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.. سوف نتعرّف عليها في هذه المقالة على موقع البديل.

تأشيرة زيارة برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الإلكترونية

تُعتبر منصة التأشيرات الإلكترونية، التابعة لوزارة الخارجية السعودية، واحدة من الوسائل الرائدة لتيسير خدمات الوافدين الدوليين، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات متميزة ومريحة للزوار من مختلف دول العالم، كما ويتيح هذا المقال لك استكشاف كيفية البحث عن تأشيرة زيارة باستخدام رقم جواز السفر.

الخطوات البسيطة للاستعلام عن تأشيرة زيارة

للقيام بعملية الاستعلام بكل سهولة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “إنجاز” لخدمات التأشيرات الإلكترونية ابدأ بفتح موقع “إنجاز“، الذي يوفر واجهة سهلة للغاية. الاستعلام باستخدام رقم الطلب انقر على “الاستعلام برقم الطلب” للوصول إلى الخدمة المخصصة للتحقق. تحديد نوع الطلب اختر نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه من القائمة. إدخال رقم الطلب ورمز الصورة املأ بياناتك بدقة، بما في ذلك رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة. الضغط على “استعلم الآن” انقر للحصول على نتائج الاستعلام حول تأشيرتك.

البحث عن تأشيرة باستخدام منصة وزارة الخارجية

يمكنك أيضًا القيام بالاستعلام عن التأشيرة عبر المنصة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية. اتبع هذه الخطوات:

زيارة رابط خدمات التأشيرات الإلكترونية ابحث عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية واختر خدمات التأشيرات. تحديد رقم طلب التأشيرة حدد رقم الطلب الخاص بك. إدخال رقم جواز السفر بدقة قم بإدخال رقم جواز السفر الخاص بك. ملء رمز الصورة والضغط على “استعلام” أكمل البيانات المطلوبة وانقر للحصول على حالة تأشيرتك.

شروط إصدار تأشيرة دخول السعودية

يجب أن تلتزم ببعض الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة دخول السعودية:

يجب أن يكون جواز سفر المتقدم صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للحصول على التأشيرة.

يتعين تقديم صورة جواز السفر التي تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

يتوجب تقديم صورتين شخصيتين واضحتين خاليتين من العيوب، وذلك على خلفية بيضاء.

مع اتباع هذه الخطوات والالتزام بالشروط، يمكنك بسهولة البحث عن تأشيرتك وتسهيل عملية زيارتك إلى المملكة العربية السعودية.