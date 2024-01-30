العفو الملكي السعودي 1445.. شروط وخطوات التقديم وطلب عفو عبر أبشر Absher.sa

مع اقتراب شهر رمضان، يتجه الانتباه نحو موعد العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445. بدأت المديرية العامة لهيئة السجون في المملكة العربية السعودية بتنفيذ قرارات العفو، والذي يتم الإعلان عنه خلال شهر رمضان المبارك.

حيث يتم تنفيذ هذا العفو وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها. دعونا نتعرف على التفاصيل والشروط المطلوبة.

العفو الملكي السعودي الجديد 1445

أعلنت المديرية العامة لهيئة السجون بالمملكة العربية السعودية بدء العفو الملكي الجديد لعام 1445، مما يعني بدء إطلاق سراح السجناء الذين يستوفون الشروط والأحكام المعمول بها.

حيث ويُعتبر العفو الملكي من بين أهم القرارات السنوية التي تتزامن مع شهر رمضان، حيث يُمنح السجناء الفرصة للتغيير والتوبة.

شروط العفو الملكي 1445

للتأكد من استفادة السجناء من العفو الملكي الجديد، يجب الالتزام ببعض الشروط والضوابط:

تهريب المخدرات للمرة الأولى يجب أن يكون الشخص قد أدين بتهريب المخدرات للمرة الأولى، وأن يكون قد قضى نصف مدة الحكم أو تسعة أشهر. قضايا السرقة يجب قضاء ربع مدة الحكم وانتهاء الحقوق المتعلقة بقضايا السرقة. القتل شبه العمد يجب قضاء نصف مدة الحكم وانتهاء الحقوق المتعلقة بقضايا القتل شبه العمد. قضايا شيك بدون رصيد يشترط انتهاء الحقوق المتعلقة بقضايا شيك بدون رصيد. العمر والإعاقة يتمثل الشرط في بلوغ السجين سن الـ60 عامًا أو وصوله لهذا السن خلال 9 أشهر، وبالنسبة للمرأة في بلوغ سن الـ50 عامًا أو خلال 9 أشهر. التزوير العفو عن سجناء قضايا التزوير باستثناء ما ينص عليه النظام الجنائي. الإعاقة وكبار السن يشمل العفو ذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة أو كبار السن، وكذلك الأحداث في قضايا الرشوة والعقوبة أقل من عامين. حيازة أو تهريب المسكرات يتم العفو عن العقوبة التعزيزية فقط دون الحد.

باتباع هذه الشروط، يمكن للسجناء الاستفادة من العفو الملكي السعودي الجديد والحصول على فرصة لبداية جديدة في حياتهم.

الخطوات لتقديم طلب العفو الملكي

للراغبين في التقديم للاستفادة من العفو الملكي السعودي الجديد 1445، يتوجب عليهم اتباع خطوات محددة عبر منصة Absher.sa التي تقدم واجهة رقمية سهلة لتسهيل الإجراءات وفيما يلي خطوات التقديم: