وزارة التعليم: موعد بدابة الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية

الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية يبحثون عن مواعيد اجازة الفصل الدراسي الثاني 1445، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بداية الاجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445، كما أعلنت عن موعد بدء الفصل الدراسي الثالث.

موعد بدابة الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية

تبدأ الاجازة اعتبارًا من 4 يناير وتستمر حتى 14 يناير، وفقًا لتوقيت التقويم الدراسي للعام الحالي. يشمل ذلك جميع المراحل الدراسية دون استثناء.

حيث يحصل الطلاب على فترة إجازة تمتد لعشرة أيام، مما يتيح لهم الاستراحة والاستعداد للفصل الدراسي القادم.

بالنسبة للترم الثالث في العام 1445، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدايته في جميع المراحل الدراسية في المملكة، حيث سينطلق الترم الثالث في يوم 3 مارس 2024.

ورغم تداول شائعات حول تأجيل الترم الثالث، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الوزارة بهذا الشأن،، يُؤكد أنه في حال صدور أي تفاصيل رسمية حول هذا الموضوع، ستُعلن الوزارة عنها في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن الاجازة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستنتهي يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا لإعلان رسمي سابق.