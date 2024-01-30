لعشاق أفلام التشويق والإثارة.. إليكم تردد قناة الخوف “Fear TV” المفتوحة بآخر تحديث (يناير 2024) على النايل سات

لوحظ زيادة كبيرة في عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول تردد قناة “الخوف” Fear TV، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع منذ بداية بثها، حيث خصصت هذه القناة لتقديم مجموعة متنوعة من أفضل الأفلام الأجنبية المميزة، وتركز هذه الأفلام على فئات الإثارة والتشويق بشكل خاص، جاذبة لفئة واسعة من المشاهدين من مختلف الأعمار، وفي هذا المقال سنقدم لمحة عن القناة، إَضافة إلى إلقاء الضوء على تردد قناة “الخوف” Fear TV الجديد على نايل سات.

لمحة عن قناة الخوف Fear

رغم أن قناة “الخوف” Fear TV تعد حديثة العهد في عالم البث الفضائي، لكنها تمكنت في وقت قصير من تحقيق نجاح كبير، محققة نسب مشاهدة مرتفعة تصل إلى الملايين في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الدول العربية، تقدم القناة بثاً متواصلاً على مدار اليوم بجودة عالية، حيث تعرض أبرز وأفضل الأفلام الأجنبية التي تحظى بإعجاب ملايين عشاق أفلام هوليوود من العرب، كما تتخصص القناة في فئة أفلام الأكشن والإثارة.

تردد قناة Fear على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليك تفاصيل استقبال ترددها على الأقمار الصناعية، حيث يمكن بسهولة تحميل قناة “الخوف” Fear على جهازك التلفاز مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات، دون الحاجة إلى دفع رسوم، يمكن اتباع التفاصيل التقنية التالية لتحقيق ذلك بسهولة.

تردد قناة “Fear TV” المفتوحة على نايل سات.

تردد القناة: 10815

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة “الخوف” تبث بجودة عادية، لهذا يمكنك استقبالها والاستمتاع بأفلامها الحديثة والمشوقة حتى على أجهزة التلفزيون القديمة، كما أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون (Fear TV).