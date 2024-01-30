القطها وتابع المباراة من منزلك.. تردد قناة beIN ASIAN Cup 1 الناقلة كأس أمم آسيا | السعودية vs كوريا الجنوبية اليوم

متابعي كأس الأمم الأسيوية يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة beIN ASIAN Cup 1، وأيضًا الثانية والثالثة، حيث القنوات الناقلة البطولة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات، والبحث قائم في الوقت الحالي عن تردد تلك القنوات، وذلك لانطلاق مباراة قوية بين المنتخب الأخضر السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية، ونذكر لكم تردد القنوات الناقلة لهذه المباراة والبطولة بشكل عام هذه النسخة.

تردد قناة beIN ASIAN Cup 1

تنطلق بطولة كأس الأمم الأسيوية في دولة قطر بالوقت الحالي، حيث الدولة الحاضنة للبطولة هي قطر، وقد تم تخصيص ثلاث قنوات فضائية على النايل سات وسهيل سات تابعة لقنوات بين سبورتس القطرية من أجل إذاعة المباراة على شاشتها، وستقوم قناة بين سبورتس أسيا الأولى بنقل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم، حيث التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

سهيل سات 26E

التردد: 10810.

استقطاب أفقي.

ترميز رقم 27500.

نايل سات 7.0 W

التردد: 12188.

استقطاب: أفقي.

ترميز برقم 27500.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

وضحنا لكم تردد قناة beIN ASIAN Cup 1 على النايل سات وعلى سهيل سات، بالإضافة إلى تردد القنوات الأخرى الناقلة للبطولة هذا العام، وعن موعد المباراة، فهي تنطلق اليوم على قناة بين سبورتس أسيا الأولى، وذلك بتعليق عصام الشوالي، حيث يحتضن اللقاء ملعب استاد المدينة التعليمية في دولة قطر، حيث مواعيد المباراة كالتالي: