اعرف درجاتك كلها من عندنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

أعلن وزير التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لهذا العام 2024، وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات تصحيح المواد الدراسية لجميع الطلاب والطالبات وإجراء عملية المراجعة والرصد قام الوزير بالإعلان رسميًا اليوم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث أشارت بأنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الاتصال بالهاتف الأرضي على الرقم 09000100 أو عبر الهاتف المحمول من خلال الاتصال على الرقم 5757.

نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي

ويمكن كذلك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي، ولكن هنا على الطلاب كتابة رقم الجلوس بصورة صحيحة من أجل أتاحه الحصول على النتيجة، وبالنسبة للإحصائيات الخاصة بنتيجة الصف الثالث فجاءت نسبة النجاح بالإعدادية العامة بنسبة 78.4%.

بينما نسبة النجاح للمكفوفين فبلغت نسبتها 100%، بينما نسبة النجاح للصم وضعاف السمع فجاءت نسبتها بحو 96%، ونسبة النجاح المهنية فجاءت 74%، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الرياضية جاءت بنسبة 45%، بينما بلغت نسبة النجاح الخاصة بالمدارس الدولية فجاءت بنحو 89.6%.

إحصائيات الصف الثالث محافظة الجيزة 2024

وبعد التعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي، فلقد ذكر وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح لدى الأقسام العادية جاءت بنسبة 80.87%، وجاءت نسبة النجاح بالقسم المهني بنحو 96.85%، بينما نسبة النجاح لدى مدارس الصم وضعاف السمع جاءت بنسبة 100%، ونسبة النجاح لدى مدارس المكفوفين 92.59%، والآن يمكن بكل سهولة لكافة الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة من خلال أحد الطرق السابقة.