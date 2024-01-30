“شغال” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر cairo.gov.eg

حالة من القلق يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ترقباً في انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الأول، وخاصةً بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الأول منذ قليل، وقد بلغت نسبة النجاح إلى ما يقارب 78.4%، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

وصل عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القاهرة إلى نحو 190 ألف و27 طالبا وطالبة، حضر منهم الاختبارات حوالي 186 ألف و266 طالبا وطالبة، وقد أتم 145 ألف و947 منهم الامتحان بنجاح، أما نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع فقد وصلت إلى نحو 96%، ونسبة النجاح للمكفوفين 100%، والمدارس الدولية تراوحت نسبة النجاح في نتيجة النجاح إلى نحو 89.6%، وللإعدادية المهنية إلى نحو 74%.

رابط نتيجة الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 القاهرة

صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى بأنه يمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-