نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 الدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية عموم المحافظات

تزايدت مؤشرات البحث على جوجل على نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 من قبل الكثير من أولياء الأمور في العراق، لأن هذه المرحلة من أهم المراحل الحاسمة في حياة الطلاب، ومن خلالها يبدأ الطلاب في تحديد مستقبلهم وتخصصهم المهني بالإضافة إلى أن الطلاب يسعون للحصول على النجاح والدرجات العالية، ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات انتهت يوم الأحد الماضي وحتى الأسبوع الماضي في كافة المحافظات العراقية، وبدأت عمليات التصحيح والمراجعة للامتحانات، وقريباً ستبدأ عمليات المراقبة والتجميع لتحديد درجات الطلاب، التي هي أهم خطوة نحو الكشف عن نتائج الطلاب.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024

أشارت بعض المصادر المؤكدة إلى أنه من المقرر ظهور نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 خلال الساعات المقبلة، وأضافوا أن نسب النجاح في الصف الثالث خلال هذا العام ستكون مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة وزارة التربية العراقية الرسمية.

انقر بعد ذلك على أيقونة موقع نتائجنا.

انتقل إلى قسم نتائج الطلاب.

تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الحالي.

أدخل المحافظة والعنوان الذي تقيم فيه.

انقر على “المرحلة الأولى”.

ستظهر لك كشوفات بصيغة PDF تتضمن هذه النتائج الخاصة بمحافظتك، قم بتنزيلها على هاتفك.

ستجد اسمك بين تلك الأسماء في تلك القوائم.

نتائج الثالث المتوسط عبر منصة نتائجنا

خصصت وزارة التربية العراقية رابطا رسميًا خاص بعرض نتائج الطلاب دون الحاجة إلى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهو “موقع نتائجنا”، ولتتمكن من الإستعلام عن النتائج من خلالة، اتبع ما يلي: