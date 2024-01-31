اعرف دلوقتي .. القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة

بعد عرض اول حلقة من المسلسل الجديد حالة خاصة أصبح عدد المتابعين و الجماهير كبير بشكل ملحوظ مما ادي الي زيادة البحث عن القنوات التي تنقل حلقات المسلسل بعد أن لاقي اعجاب كبير ببراعة التمثيل و روعه الأداء وقد حظي المسلسل بشعبية عالية بعد وقت قصير من عرضه

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة

قد تم أذاعه المسلسل علي العديد من القنوات منها قناة ام بي سي مصر و قنوات أون اي وبالإضافة الي عرضه علي منصة واتش ات، وبسبب الفكرة الجديدة التي هي جوهر المسلسل و براعة الممثل طه دسوقي في تأدية دوره أصبح العديد من الناس يترقبون الحلقات الجديدة و التي ستكون مسك الختام لذلك العمل الدرامي ومع اقتراب موعد عرض اخر حلقتين من المسلسل التاسعة و العاشرة أصبح عدد الراغبين في معرفة قنوات العرض أكثر ، و لقد تداول الناس علي منصات و مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد العرض علي أن يكون ميعاد عرض الحلقات يوم الأربعاء القادم في تمام الثانية عشر ظهراً وانتهاء ذلك العمل الفني بشكل تام بعد عرض الحلقة التاسعة في يوم ٣١ يناير الجاري و الحلقة العاشرة في ميعادها

ابطال مسلسل حالة خاصة

هذا العمل الدرامي من ألمع الممثلين المصريين سواء كان من النجوم الكبار اوالشباب و قد أتقن الممثل طه دسوقي دورة ببراعه حيث لاقي العديد من الثناء و الاعجاب بتمثيله المتقن للحالة التي يمثلها، ومن أبطال المسلسل: