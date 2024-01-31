اعرف حالًا .. موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي 2023-2024

بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول والإعلان عن ظهور النتائج في بعض المحافظات اصبح العديد من الطلاب و أولياء الأمور يتساءلون حول موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤.

موعد بداية الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ووزارة التعليم العالي أن إجازة نصف السنة للعام الدراسي ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات و طلاب صفوف للنقل أسبوعين فقط، ومن الجدير بالذكر أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يكون من اليوم الذي يوافق العاشر من فبراير 2024م.

خريطة العام الدراسي لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

بداية الفصل الدراسي الاول في السبت الموافق ثلاثين من شهر ديسمبر الماضي

هذا بجانب يوم الخميس الموافق الخامس و العشرين من شهر يناير انتهاء الفصل الدراسي الاول

كذلك يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري لعام ٢٠٢٤ بداية امتحانات الطلاب

بداية إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق السابع و العشرين من شهر يناير الجاري

انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في الخميس الموافق ثمانيه فبراير المقبل

في يوم السبت الموافق ال٢٥ من شهر مايو بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل و الشهادة الإعدادية

السبت الموافق واحد من شهر يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

كذلك يوم السبت الذي يكون موافق الخامس عشر من شهر يونيو بداية امتحانات طلاب الثانوية العامة

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤ لجميع المراحل الدراسية

قد بينت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني أن بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ولتلاميذ صفوف النقل في المدارس يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير القادم