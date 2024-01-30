نتيجة نت natiga4dk.net.. ظهرت الان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الوادي الجديد برقم الجلوس

يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الوادي الجديد بالفصل الدراسي الأول رسميا، ويمكن لكافة أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس واسم الطالب، حيث كان امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالوادي الجديد كانت يوم الإثنين الماضي الموافق 16/1/2/2024 والذي استمر حتى يوم الثلاثاء 23/1/2024 من الشهر نفسه.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الوادي الجديد

نتيجة لبيان وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد كان عدد الطلاب المتوجهين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية 4864 طالبة وطالبا، ولكن عدد الطلاب الذين اجتازوا في الامتحانات بنجاح باهرا 4858 وتغيب عن الامتحان 6 طلاب، حيث صرح محافظ الوادي الجديد، وقال إن نسبة النجاح لكافة طلاب المرحلة لعام 2024 وصلت 95 %، يوجد منهم 12 طالبا قد فاق التوقعات في جميع المواد الدراسية والدرجات النهائية.

وعلى ذلك قام محافظ الوادي بتهنئة جميع الطالبات والطلاب الناجحين في هذا الترم من مرحلة الشهادة الإعدادية 2024، وقال أتمنى لكم المزيد من التفوق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مشرفة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد اتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يستطيع الطالب معرفة النتيجة قبل ظهورها في المدرسة بالطريقة التالية:

قم بالدخول على منصة مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الالكترونية من هنا قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024. ثم قم بإدخال الاسم ورقم الجلوس. قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

خلال اللحظات بسيطة تظهر أمامك النتيجة بالدرجات التي حصلت عليها في كل مادة من المواد الدراسية للمرحلة.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

مديرية التربية والتعليم أوضحت المجموع الكلي لكافة مواد الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي يمثل 280 درجة منقسمين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على أن يكون لكل فصل 140 درجة مقسمة على خمس مواد والتي تتمثل في التالي.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20.

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بنسبة نجاح وصلت إلى 95.8% وحصل عدد 12 طالب على الدرجة النهائية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الوادي الجديد 2024.