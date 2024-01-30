هسة.. تحميل PDF نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب العراقيين عن وسيلة للحصول عليها سريعًا، وذلك منذ إنتهاء الإختبارات، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه سوف يتم نشر النتائج بشكل دقيق عبر الموقع الرسمي للوزارة وهو موقع نتائجنا، كما يمكن للطلاب الدخول على موقع آخر وهو موقع ملازمنا للحصول على النتيجة، وسوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن النتائج بشكل سريع وأكثر دقة من خلال هذا المقال.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024

يمكن التعرف على نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 في دولة العراق بشكل بسيط من خلال المواقع التي تم الإعلان عنها رسميًا من جانب وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان الحصول على نتائج دقيقة بعيدًا عن الروابط الوهمية، وذلك باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه فقط، ثم انتظار النتيجة التي سيتم عرضها pdf، لذلك فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “نتائجنا”.

يتم النقر على خانة “نتائج الثالث المتوسط”.

بعد ذلك حدد محافظة الطالب.

أدخل رقم الجلوس بدقة.

يتم الضغط على الخانة الخاصة بتحميل النتيجة، أو قم باختيار عرض pdf.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من ملازمنا

من المواقع الموثوق فيها موقع “ملازمنا” الذي يمكن لطلبة الصف الثالث المتوسط التعرف من خلاله على نتائجهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: