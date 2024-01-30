اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الآن بالاسم ورقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة

للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024، بعد أن زادت خلال الفترة الماضية عمليات البحث لدى العديد من الطلاب وأولياء الأمور على محرك البحث جوجل بشكل كبير ومكثف للوصول إلى النتيجة، خاصة بعد الإعلان رسميا عن اعتماد المحافظ لها، وبهدف العثور على رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

كما تم اليوم الإعلان عن اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لنتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/2023 بديوان عام المحافظة.

وصرح أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية،أن نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4 %.

ونسبة النجاح للمكفوفين100 %.

ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96 %.

ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 74 %.

ونسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45 %.

بينما بلغت نسبة النجاح للمدراس الدولية 89.6 %.

وكان ترتيبا أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المديرية كالآتي:

– إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8 %.

– إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5 %.

– إدارة الشروق شبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4 %.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، والتي تم اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة.

الآن تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم 2024.

أولا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

ويمكن للجميع وخاصة الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتيجة والحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) عليك بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2) يتم الآن اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

3) قم بتحديد المحافظة التابعة لها.

4) قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5) قم بعدها بالضغط على الزر الخاص بظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

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