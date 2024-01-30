وزارة التربية تُعلن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية في العراق، عن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024، على أن تبدأ يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وهو الموافق 27 رجب 1445، فضلاً عن أن هذه الامتحانات تستمر إلى مدة 10 أيام، وتنتهي الامتحانات يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، وتبدأ هذه الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت بغداد، ويمكن التعرف على مواعيد الامتحانات كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

مواعيد الامتحانات التمهيدية الخارجي لعام 2024

حددت وزارة التربية في العراق، جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي للعام الحالي 2024، للمرحلة الابتدائية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

مادة التربية الإسلامية تكون يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

في حين أن مادة لغة العربية الكردية يكون يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

بينما يوم الأحد يوافق 11-2-2024 تكون مادة اللغة الإنجليزية.

على أن تكون مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 14-2-2024.

بينما مادة الرياضية توافق يوم 12-2-2024.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة لعام 2024

بينما يمكن التعرف على امتحانات المرحلة المتوسطة للعام الحالي 2024، كما على النحو الأتي:-