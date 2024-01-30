اتفرج مجانا.. تردد قناة المغربية الأرضية 2024 Arryadia TNT لمتابعة مباراة المغرب وجنوب افريقيا

يفضل محبي الرياضة البحث عن تردد قناة المغربية الأرضية الجديد فهي من القنوات الرياضية الاولى داخل المملكة المغربية، وتعمل على بث جميع أنواع البطولات التي يتم إقامتها أما على المستوى المحلي أو المستوى الدولي أيضًا، كما أنها تتميز بالجودة العالية في الصوت والصورة مما يجعلها في صادرة محركات البحث من كافة المواطنين داخل المغرب وخارجها أيضا، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم كافة الترددات الخاصة باقناة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

تردد قناة المغربية الأرضية

يعرف أن تردد قناة المغربية الأرضية يزداد البحث عليه خلال الفترة الحالية، حيث يسهل الحصول على ترددها الجديد من خلال مقالنا، فمن المعروف أن إدارة القناة عملت على تحديث تردد القناة لكي تتمكن من رفع جودة البث لديها، ويكون ترددها كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد القناة المغربية الثالثة

تنال القناة المغربية الثالثة أيضًا إعجاب الجميع فهي تبث كافة المباريات المحلية والعالمية وكذلك جميع مباريات المنتخب المغربي وفرق الأندية الخاصة به، وتكون الترددات الخاصة به كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11514.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

تردد آخر للقناة على العرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.