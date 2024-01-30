الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الاول 2024 عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول ، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للإعلان عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية لعام 2024 ، وقد أكدت المديرية على طلاب الصف الثالث الإعدادي ضرورة انتظار ظهور النتيجة على بوابة التعليم الأساسي وذلك بواسطة إدخال رقم الجلوس ، و من المقرر أن يقوم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باعتماد النتيجة في الساعات القادمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن ظهورها على بوابة التعليم ، ومن المتوقع ان يتم إصدار بيان رسمي من محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم يحتوي على رابط النتيجة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الاول

بعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القاهرة، ستظهر رابط نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي، وذلك ليتمكن الجميع من الاستعلام عن النتائج و للوصول إلى رابط نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي، يجب على الطالب أو ولي أمره بعدة خطوات سهلة وبسيطة نرصدها لكم من خلال السطور التالية في موقعنا الالكتروني البديل نيوز

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول الي رابط موقع النتائج الخاص بمحافظة القاهرة من هناا، و تظهر نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي، وليس بالرقم القومي أو بالاسم ، وبالتالي، يجب على الطالب وولي أمره إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح على رابط نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي للحصول على النتيجة فوراً

الثاني في 10 فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الإسكندرية:

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في القليوبية:

https://natiga.qalubiaedu.org/index.php

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الشرقية:

http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في المنيا:

هنااا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في بني سويف:

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في أسيوط:

https://assiutt.wixsite.com/education

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في سوهاج:

http://www.sohag.gov.eg/default.asp