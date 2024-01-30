ظهرت هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن أنه سيتم اصدار نتيجة الصف الثالث الإعدادى للعام 2024 على الفور بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح وانتهاء رصد درجات الطلاب، كما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق اسم الطالب ورقم الجلوس بناء على المحافظة التابع لها كل طالب، وذلك على مستوى جنيه محافظات الجمهورية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في الأيام القليلة المقبلة من بداية شهر فبراير القادم، ومن المقرر أن تقوم المديريات التعليمية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية قبل الإعلان عنها بصورة رسمية، وذلك بعد إنتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع ورصد الدرجات.

رابط الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى من خلال الضغط على الرابط الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي من هنــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن لطلاب المرحلة الإعدادية أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادى عن طريق الاسم ورقم الجلوس من خلال القيام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببوابة نتيجة نت.

الضغط علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

إختيار المحافظة التابعة لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024، بإجمالي مجموع المواد 140 درجة كالآتي: