natiga4dk.net الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

اعتمدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول منذ قليل من قبل المحافظ اللواء خالد عبد العال، وسيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي خلال ساعات بحيث يُصبح للطلاب والطالبات الاستعلام عن الدرجات في جميع المواد إلكترونياً، وسنستعرض معكم طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

انتهت محافظة القاهرة من أعمال مراجعة ورصد أوراق إجابات طلاب وطالبات إعدادية القاهرة الترم الأول 2024، وقد تم عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسب النجاح والتي قد وصلت إلى نحو 78.4%، وهناك طرق عديد لمعرفة نتيجة إعدادية القاهرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس وهي:-

عبر بوابة التعليم الأساسي.

أو الاتصال بالخط الأرضي على رقم 09000100 وإدخال بيانات الطالب.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

يتيح موقع نتيجة نت خدمة الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة فور رفع النتيجة على الفور، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:-

الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع نتيجة نت.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة القاهرة.

حدد نوع البحث.

ثم أدخل رقم الجلوس أو كلمة البحث.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة، وتظهر لك درجات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.

تعد مرحلة الإعدادية مرحلة فاصلة لتحديد مصير الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية، ويسعى الطلاب إلى تحقيق درجات عالية في الترم الأول لأنها تعتبر مرحلة تكميلية للترم الثاني، ويصل مجموع الدرجات في الترم الأول إلى نحو 140 درجة.