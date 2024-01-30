الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 رابط نتيجة محافظة القاهرة وباقي المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول العام الدراسي الحالي 2024 في محافظة القاهرة والبحيرة والاسكندرية وباقي المحافظات المصرية يمكنك الاستعلام عنها الان من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نرصدها لكم في السطور التالية من موقعنا البديل نيوز

نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة استعلام نتائجهم للفصل الدراسي الأول عن طريق الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/ وبعد الدخول إلى الرابط، يجب عليهم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية” وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على “عرض النتيجة”. ستظهر النتيجة مباشرة، وتشمل درجات كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول و تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي أمس الإثنين من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبلغت نسبة النجاح 80.87%.

وفيما يتعلق بترتيب الإدارات التعليمية في الجيزة حسب نسب النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية، جاء الترتيب على النحو التالي:

1. الهرم.

2. الدقي.

3. العجوزة.

4. 6 أكتوبر.

5. الشيخ زايد.

6. الصف.

7. الوراق.

8. جنوب الجيزة.

9. العمرانية.

10. شمال الجيزة.

11. البدرشين.

12. العياط.

13. حدائق أكتوبر.

14. منشأة القناطر.

15. أطفيح.

16. بولاق الدكرور.

17. الحوامدية.

18. كرداسة.

19. أوسيم.

20. أبو النمرس.

21. الواحات البحرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 محافظة القاهرة وباقي المحافظات من خلال الدخول الي هذا الرابط هنااا

وكذلك في جميع المحافظات من الروابط التالية

الثاني في 10 فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الإسكندرية:

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في القليوبية:

https://natiga.qalubiaedu.org/index.php

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الشرقية:

http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في المنيا:

هنااا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في بني سويف:

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في أسيوط:

https://assiutt.wixsite.com/education

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في سوهاج:

http://www.sohag.gov.eg/default.asp