استعلــمـ ⭕️ لِينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي الترم الاول 2024

الترقب هو الصديق لكل من ينتظر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة لا سيما أن معظم المعدلات البحثية تدور حول تلك النتيجة المنتظرة، وخاصة بعدما استطاع طلاب هذه المرحلة التعليمية من الانتهاء من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري لعام 2024، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص حول موعد إعلان النتيجة وكيفية التعرف عليها فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

بعدما وجدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك حالة كبيرة من التساؤل تعم الشارع المصري حول أي تفاصيل يمكن أن تطمئن بال الطلاب المنتظرين لحظة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البحث حول موعد إعلان النتيجة فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم الانتهاء من رصد الدرجات وتصحيح الأوراق الامتحانية.

ومن هنا تطالب وتناشد الوزارة الطلاب وكذلك ذويهم أيضا بضرورة الانتظار حتى يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق بشكل أساسي وبوقت كاف، وكذلك تسجيل الدرجات ورفعها مع مراجعتها أكثر من مرة حتى لا يحدث أي خطأ أثناء رفع النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

كما نعلم أنه حينما يتم الإعلان عن ظهور نتيجة ما فإن جميع الطلاب المنتظرين هذه اللحظة تصيبهم حالة من التوتر وعدم القدرة على التركيز في كيفية التعرف على النتيجة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع رابطا سريعا من خلال يمكن لجميع طلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وإليكم الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم بعدها اضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم قم بإدخال اسم الطالب والرقم القومي الخاص به.

عليك هنا اختيار المرحلة التعليمية الإعدادية.

عليك هنا اختيار المرحلة التعليمية الإعدادية. ثم حدد الصف الدراسي الثالث الإعدادي.

عليك اختيار الفصل الدراسي الأول.

آخر خطوة هي الضغط على زر عرض النتيجة، وسوف تجدها أمامك طالما أنه تم رفعها على الموقع.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من قبل محافظ القاهرة منذ قليل، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الاساسي الالكترونية، والتي لم يتم الرفع بعد، وذلك من خلال رقم الجلوس الفصل الدراسي الاول، حيث لا داعي للقلق فقط خلال ساعات سوف يتم الاعلان عنها، كما يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع نتيجة نت.