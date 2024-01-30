زعيم آسيا في مواجهة صعبة اليوم .. تردد القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم والتشكيلة المتوقعة

مباراة السعودية وكوريا، المشجعون الآسيويون يتطلعون إلى معرفة ميعاد اللقاء بين المنتخب السعودي ونظيره الكوري الجنوبي في هذا اليوم الثلاثاء، حيث ستكون الأنظار متجهة نحو التحدّي الكبير الذي سيجمعهما على أرض استاد المدينة التعليمية، في إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المُقامة حاليًا في دولة قطر.

مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

لقاء اليوم يجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الكوري الجنوبي مباشرة، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تخطي تحدّي المنتخب الكوري، الذي نجح في تجنب مواجهة اليابان في هذا الدور بعد تعادله مع ماليزيا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3-3.

موعد مباراة السعودية اليوم ضد كوريا

تبدأ المواجهة المرتقبة وهي مباراة السعودية وكوريا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في إطار الجولة ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2024.

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

سوف يتم نقل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية عبر مجموعة قنوات بي أن بكأس آسيا هي beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3، بينما يعلق على أحداث المباراة المعلق السعودي الإعلامي التونسي عصام الشوالي، وقبل انطلاق المباراة بين السعودية وكوريا الجنوبية، يحتل المنتخب السعودي المرتبة الأفضل في المواجهات السابقة بفوز وثلاث تعادلات، بينما لم يتمكن الكوريون من تحقيق أي انتصار على الأخضر في تاريخ مواجهاتهم في بطولات كأس آسيا.

تاريخ مواجهات السعودية ضد كوريا الجنوبية

التقاء المنتخبين في أربع مباريات سابقة بدأت في نسخة عام 1984، حيث حقق منتخب السعودية لقبه الأول بالتعادل 1-1 في دور المجموعات، وكانت لحظة تألق للأسطورة ماجد عبدالله الذي سجل هدف الأخضر، تكررت المواجهة في النسخة التالية بقطر عام 1988، وهذه المرة كانت في المباراة النهائية التي فاز فيها الأخضر بركلات الترجيح، محققًا لقبه الثاني.

بينما استمرت انتظار المواجهة الثالثة حتى عام 2000 في لبنان في دور قبل النهائي، حيث فاز المنتخب السعودي 2-1 بأهداف من تألق طلال المشعل، حيث اختتمت مواجهاتهم في بطولة كأس آسيا في عام 2007، حيث انتهت بتعادلهما في دور المجموعات وانطلق المنتخب السعودي ليصل إلى المباراة النهائية ويخسر أمام العراق، الذي تخطى كوريا الجنوبية في نصف النهائي بركلات الترجيح.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا

تنقل بعض القنوات مباراة السعودية وكوريا بدقة عالية وتعليق باللغة العربية، ويمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتشمل ذلك.

تردد قناة قناة بي إن سبورتس

التردد هو: 11547.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة قناة أبوظبي آسيا

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الرياضية السعودية

التردد: 12278.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة KBS 2

التردد هو: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب السعودية اليوم

يلعب المنتخب السعودي اليوم بتشكيلة رائعة تضم لاعبين محترفين، ومن المتوقع أن يشارك اللاعبون المميزون التاليون في المباراة.