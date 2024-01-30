رسميا نتيجة نت الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة والجيزة وجميع المحافظات بالاسم فقط
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 محافظة القاهرة، وذلك بسبب أهمية هذه النتائج في تحديد المشوار التعليمي للطلاب وإمكانية التحاقهم فيما بعد للثانويه العامه او للتعليم المهني والفني ولهذا يرغب الطلاب واولياء الامور في تحقيق اعلى درجات من أجل إكمال مشوارهم التعليمي في الطريق الذي يريدونه، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهاده الاعداديه قد انتهت في يوم 25 يناير الحالي وناره في السطور التالية أهم الاخبار عن هذا الموضوع ورابط خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 محافظة القاهرة
تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة بنسبة نجاح 78%، وهو ما تسبب في زيادة بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر أنها ستقوم بالاعلان رسمياً عن النتائج بمجرد أن تنتهي لجان التصحيح من عملها، وستقوم كل مديرية تعليمية برفع النتائج على الموقع الإلكتروني، حتى يسهل على الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل مجاني ودون الحاجة إلى النزول وزيارة المدارس حيث يتيح لهم هذا الموقع الإطلاع على النتيجة بالتفصيل في جميع المواد من خلال البحث في الاسم أو رقم الجلوس.
نتيجة نت الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
تتيح الوزارة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بكل سهولة من خلال موقع الكتروني رسمي معتمد تابع لها، يستطيع من خلاله الطلاب رؤية درجاتهم في جميع المواد بالتفصيل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:
- قم بالولوج موقع بوابة التعليم الأساسي.
- أو الدخول إلى موقع نتائج القاهرة نتيجة نت.
- أو التوجه إلى موقع نتائج الجيزة.
- بعدها اختر المرحلة التعليمية المراد معرفة نتيجتها.
- ثم حدد الفصل الدراسي.
- بعدها سجل كافة البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم جلوسه.
- ثم اضغط على زر الاستعلام.
- خلال ثواني قليلة ستظهر درجات الطالب في كل المواد ويظهر المجموع الكلى، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلاب.