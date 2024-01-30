“رابط رسمي” اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس ترند بوش
أعلنت محافظة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح 78.4% وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام 186.266 الف طالب وطالبة، نجح منهم 145.947 الف شخص وأعلنت المحافظة أن أسماء الطلاب الناجحين سوف تكون متوفرة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال رقم الجلوس وأعرب محافظ القاهرة، عن سعادته بارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة القاهرة، وكافة العاملين في قطاع التعليم.
اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة
يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة امتحاناتهم، ح غداً الأربعاء 30 يناير 2024، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيتم إعلانها غداً عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بإدخال رقم الجلوس والأسم وأضاف موسى أن أعمال التصحيح والمراجعة قد تمت بدقة وحرص شديدين، وأن النتيجة ستكون مرضية للجميع وأوضح موسى أن المديرية حريصة على مصلحة الطلاب، وأنها تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.
استخراخ نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول
- أول خطوة يجب على الطالب القيام بها هي فتح موقع بوابة التعليم الأساسي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي
- يمكن للطالب فتح الموقع من خلال أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول متصل بالإنترنت.
- بعد فتح الموقع، يجب على الطالب اختيار المرحلة التعليمية، وهي مرحلة التعليم الأساسي، والتي تضم الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.
- يمكن للطالب القيام بذلك من خلال النقر على السهم الموجود بجانب “المرحلة التعليمية”، ثم اختيار “التعليم الأساسي”.
- بعد اختيار المرحلة التعليمية، يجب على الطالب اختيار مربع الصف الثالث الإعدادي، وهو الصف الذي أدوا فيه الطلاب امتحاناتهم.
- بعد اختيار مربع الصف الثالث الإعدادي، يجب على الطالب تحديد الفصل الدراسي الأول، وهو الفصل الدراسي الذي تم أداء الامتحانات فيه.
- بعد تحديد الفصل الدراسي الأول، يجب على الطالب كتابة اسمك ورقم جلوسك في الخانات المخصصة لذلك.
- يقوم الطالب بالضغط على مربع الاستعلام.
- سيظهر لك نتيجة امتحاناتك بعد ثوانٍ معدودة، والتي تتضمن درجاتك في كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي.