“رابط رسمي” اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس ترند بوش

أعلنت محافظة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح 78.4% وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام 186.266 الف طالب وطالبة، نجح منهم 145.947 الف شخص وأعلنت المحافظة أن أسماء الطلاب الناجحين سوف تكون متوفرة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال رقم الجلوس وأعرب محافظ القاهرة، عن سعادته بارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة القاهرة، وكافة العاملين في قطاع التعليم.

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة امتحاناتهم، ح غداً الأربعاء 30 يناير 2024، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيتم إعلانها غداً عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بإدخال رقم الجلوس والأسم وأضاف موسى أن أعمال التصحيح والمراجعة قد تمت بدقة وحرص شديدين، وأن النتيجة ستكون مرضية للجميع وأوضح موسى أن المديرية حريصة على مصلحة الطلاب، وأنها تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.

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