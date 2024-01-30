“هٌــات نتيجتـك” برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي | موقع نتيجة نت بالاسم فقط

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024،ولقد تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الجيزة ويمكن الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية،وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدء إجازة نصف العام رسميًا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي يوم السبت 27 يناير الجارى،تابعوا التفاصيل في المقال التالي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة رابط نتيجة ثالثة اعدادى الجيزة برقم الجلوس والاسم، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة الجيزة عن تدشين رابط الكتروني لتوفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة الكترونيًا، وذلك وفقًا لتوجيهات الاستاذ اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس 2024

وأكدت بعض المصادر من محافظة القاهرة أنه تم اعتماد نتيجة 3 اعدادى الجيزة وسوف يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة القادمة، فور انتهاء مديرية التربية والتعليم القاهرة من إعداد الكشوف النهائية، على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاخرة،عبر صفحتها الرسمية وفي المدارس بالمجان، وكذلك عن طريق بوابة التعليم الاساسي الإلكترونية، وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الاسبوع الماضي وبدأت عمليات التصحيح فورًا بعدها في جميع المدارس التابعة للمحافظة، وتوفر بوابة محافظة الجيزة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة مع بعض الخدمات الاخرى وهي كالتالي:

التحويلات المدرسية

نتائج المراحل الأساسية

أوائل الشهادة الإعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية

استخراج بيان نجاح

التقديم لرياض الأطفال

رابط بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الثالث الاعدادي

لقد أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.