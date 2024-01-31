احجز من دلوقتي.. خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بأسعار مناسبة 2024| اعرف الشروط والأسعار

قام بنك التعمير والإسكان الإعلان عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية الجديدة لشقق الإسكان المتميز وبأسعار مخفضة حيث يبحث عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية ويتساءلون عن كيفية حجز هذه الوحدات السكنية وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى معرفة شروط الحجز وأسعار الوحدات في الإسكان المتميز.

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز

يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية حجز شقق الإسكان المتميز بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

في البداية يقوم المواطن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الاجتماعي عن طريق ادخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

عن طريق ادخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور. ينقر المواطن على أرغب في التقدم ومن ثم احجز الآن.

تظهر بعد ذلك الوحدات المتاحة للحجز.

يقوم المواطن تأكيد الحجز.

يستطيع المواطن طباعة بيانات الاستمارة.

شروط الحصول على وحدات في الإسكان المتميز

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان الاجتماعي والتي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين الحصول على وحدات الإسكان المتميز ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

يشترط أن يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد.

يشترط أن لا يقوم المتقدم حجز أكثر من وحدة.

أسعار شقق الإسكان المتميز

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار شقق الإسكان الأمر الذي جعل وزارة الإسكان الإعلان عن أسعار هذه الشقق والتي جاءت على النحو التالي: