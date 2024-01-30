نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 الصف الثالث الإعدادي القاهرة عبر natiga4dk و cairo.gov.eg

بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، بدأ الكثيرون بالبحث عن النتيجة في جميع محافظات الجمهورية، وبعض المحافظات تم اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي على الطلاب والطالبات، بينما محافظات أخرى لم تُعلن النتيجة بعد، وقد تم اعتماد نتيجة محافظة القاهرة، ولذا البحث قائم الآن عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 في المحافظة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 القاهرة

تم اليوم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، حيث جاءت نسبة النجاح التي اعتمدها معالي اللواء خالد عبد العال بنسبة 78.4%، وهذا ما جعل الطلاب يتساءلون عن النتيجة للشهادة الإعدادية، ومن المفترض أن النتيجة سيتم إتاحتها غدًا عبر الموقع الرسمي لبوابة محافظة القاهرة الإلكترونية، بالإضافة إلى موقع مديرية التربية والتعليم، حيث يتوجب على الطالب إدخال رقم الجلوس، وبعدها تظهر النتيجة أمامك، وللعلم أن النتيجة متاحة أيضًا عبر موقعنا نتيجة نت.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 ثالثة إعدادي

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بعد إتاحتها على المواقع الرسمية، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:

التوجه في البداية إلى موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة / موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة / موقع نتيجة نت .

/ / موقع . اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعدها تظهر النتيجة أمامك.

علمًا بأن النتيجة ظهرت في الجيزة وبورسعيد، بينما باقي المحافظات لم تظهر بعد، حيث النتيجة ستظهر بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب واعتمادها وإتاحتها على الطلاب والطالبات برقم الجلوس.