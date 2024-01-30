استقبل القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024

تختتم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2024 بلقاء ناري على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، حيث يلتقي منتخب سوريا صاحب الأداء المتميز في دور المجموعات، والذي حقق الفوز في جميع مبارياته، ومنتخب إيران القوي، الذي أظهر قدراته الفنية العالية في البطولة، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط ويسعى منتخب سوريا لتحقيق مفاجأة تاريخية بإقصاء أحد أكثر المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة المُقامة على الأراضي القطرية. المهمة صعبة للغاية، فإيران من أقوى المنتخبات في المسابقة وأظهرت ما لديها من قدرات في دور المجموعات بتحقيق العلامة الكاملة وإحراز سبعة أهداف مع تلقي هدفين فقط.

مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024

منتخب سوريا يمتلك لاعبين أصحاب خبرة وإمكانيات كبيرة، ويدركون جيدًا أن هذه هي الفرصة الوحيدة لهم لتحقيق إنجاز تاريخي. وقد أكد المدير الفني هيكتور كوبر أن لاعبيه على أتم الاستعداد للمباراة، وأنهم سيلعبون بطريقتهم المعتادة، والتي تعتمد على الدفاع الجيد والهجمات المرتدة السريعة وينتظر أن تكون المباراة مثيرة للغاية، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة. وسيكون الجمهور العربي على موعد مع مباراة قوية وممتعة، تحمل الكثير من الإثارة والتشويق.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وايران

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي مباراة سوريا وإيران، المقرر إقامتها يوم الجمعة 31 يناير 2024، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2024 وستذاع المباراة عبر عدة قنوات، منها قناة الرابعة العراقية على قمر نايل سات، وقناة SSC1 HD على قمر عرب سات، وقناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة للمباراة: