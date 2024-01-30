ظهرت الآن ومؤشر النجاح عالى جدا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في محافظة الشرقية برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في محافظة الشرقية، من خلال هذا التقرير الخاص، سنعرض لكم تفاصيل كيفية الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في جميع المحافظات، تأتي هذه المعلومات بعد اعتماد نتائج الاعدادية في محافظة بورسعيد، حيث تُظهر نسبة النجاح إشارات إيجابية بشكل كبير، يُفضل البحث عن نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وستتاح هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وتحديداً عبر مواقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بجميع المحافظات

لتحصل على روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في محافظة الشرقية وجميع المحافظات يتابع الكنترول أعماله بنجاح حيث تم الانتهاء منها، ومن الملاحظ ارتفاع معدلات النجاح بشكل واضح في مختلف المحافظات مقارنة بالعام الدراسي السابق، يشير مؤشر التصحيح إلى أداء الطلاب المتميز في الامتحانات، وقد أكد العديد من الطلاب أن الاختبارات كانت عادلة وتناسبت مع مستوى الطلاب المتوسط، وأنها استمرت في الإطار الزمني المحدد دون أي أسئلة خارجة عن حدود الكتب المدرسية.، يجدر بالذكر أن أعمال الكنترول بدأت في 17 يناير، أول أيام امتحانات نتائج الاعدادية للترم الأول في جميع المحافظات.

لينكات مديريات التربية والتعليم نتائج الشهادة الاعدادية 2024

نقدم لكم روابط مديريات التربية والتعليم المتعلقة بالمحافظات والتي تحتوي على نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في محافظة الشرقية

للوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في محافظة الشرقية، يُمكنك الاطلاع على المعلومات المباشرة المتوفرة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة أو موقع مديرية التربية والتعليم، يتطلب الأمر منك اتباع الخطوات التالية.

ابدأ بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم المنتمي لمنطقتك. أو يمكنك الوصول إلى النتائج عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لمحافظتك. اختر قسم “نتائج الامتحانات”. ادخل رقم جلوسك الخاص. انقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتائجك مباشرة.

رابط نتائج الاعداديه 2024 بالاسم ورقم الجلوس

جاءت نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 إجمالًا 140 درجة، يتم توزيعها على خمس مواد دراسية رئيسية.

يحصل الطالب على 40 درجة كحصة رئيسية لمادة اللغة العربية، بينما تكون مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات تحمل كل منهما 30 درجة.

أما مواد الدراسات الاجتماعية والعلوم، فيتم تخصيص 20 درجة لكل منهما.

يُشير إلى أنه لا يتم تحديد حالة نجاح أو رسوب في نتيجة الفصل الدراسي الأول، ولكن يُشترط على الطالب تجاوز نسبة 50% من إجمالي الدرجات لتحقيق نجاح نهاية العام.

وزارة التربية والتعليم المصرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة النظام التعليمي في مصر، تهدف الوزارة إلى تحسين جودة التعليم وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، تشرف الوزارة على كافة المراحل التعليمية بدءًا من التعليم الأساسي حتى التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم العالي، وتشمل مسؤولياتها تصميم وتطوير المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل المعلمين ورصد أداء المدارس وتقييم الطلاب.